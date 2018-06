Drei Einweihungen an einem Tag

Im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Stadt – Innenstadt Oberstein“ konnte die Stadt in den vergangenen Jahren bereits etliche Projekte realisieren und damit städtebauliche Impulse setzen. Beim „Tag der Städtebauförderung“ am Samstag, 5. Mai, ab 10 Uhr werden im Stadtteil Oberstein gleich drei erfolgreich abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen der Öffentlichkeit präsentiert.

Im Bahnhof Idar-Oberstein werden das sanierte Bahnhofsgebäude und das neu eingerichtete Café-Bistro der Lebenshilfe Obere Nahe eingeweiht, in dem früheren Geschäftshaus in der Hauptstraße 373a wird um 12 Uhr die neue Stadtbibliothek eröffnet, und im denkmalgerecht sanierten Industriedenkmal Jakob Bengel können die Besucher bei einem Schnupperrundgang schon vorab die neuen Räumlichkeiten inspizieren, die dann eine Woche später, am 12. und 13. Mai, offiziell eröffnet werden.

In der neuen Stadtbibliothek wird es Lesungen und Mitmach-Aktionen für Kinder geben. Ergänzt werden die Einweihungen durch weitere Aktionen von Modepark Röther (10 bis 15 Uhr), der Buchhandlung Schulz-Ebrecht (Bücherflohmarkt), der KonsumGut-Genossenschaft (10 bis 15 Uhr), die über ihr Konzept informiert, und der Stadtverwaltung, die von 10 bis 15 Uhr städtebauliche Projekte in den Fokus stellt. vm