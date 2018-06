Drei bedeutende Fundstücke aus der Regiom

Klaus Schäfer nennt uns auf Anfrage drei bedeutende Funde des Pellenzmuseums:

1 Ein sehr schönes Ausstellungsobjekt ist eine etruskische bronzene Schnabelkanne aus dem 5. Jahrhundert vor Christi Geburt. Sie wurde in Eich beim Bimsabbau gefunden und stammt vermutlich aus einem keltischen Fürstengrab.

2 Reste von römischem Brot und Feingebäck, die um 100 nach Christi Geburt entstanden und in einem Grab in Saffig gefunden wurden. Schäfer meint, dass sie vermutlich in einer Tuffsteinkiste lag, die in einer Sandbank in einer Bimsschicht lagerte. Dadurch wurde das Gebäck konserviert und hält sich noch heute gut wie Kohle.

3 Ein Grabfund aus Plaidt oder Mieseheim in der Nähe vom Burgerhaus, der laut Schäfer zu den größten und schönsten Grabfunde aus der Zeit in der Region zählt: Beim Bimsabbau wurde ein Frauengrab aus dem 13. Jahrhundert vor Christi Geburt mit reichem Bronzeschmuck gefunden. >Es handelte sich um ein Brandgrab: Zur Asche im großen Topf kamen Grabbeigaben. kst