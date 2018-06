Aus unserem Archiv

Bisher sind am Kunst-und Kulturweg Leutesdorf folgende Arbeiten zu sehen: „Vogelstuben am Rheinsteig“, Keramik von Pia Ockenfels aus Leutesdorf; „Ausblick“, Keramik von Sigrid Langert aus Neuwied; „Wächter am Weinberg“, Metall und Glas von Uta Weiler aus Niederbreitbach; „Ohne Titel“ Keramik von Marianne Dick aus Neuwied; „Wanderer“, Basalt-Lava von Ruth Schwenker aus Hammerstein. Christiane Wünsches vergängliche Arbeit aus Wolle wurde abgebaut.