Die Zentralfigur Uli Schmidt

Der Horbacher Uli Schmidt ist eine zentrale Figur, nicht nur für die Reihe „Musik in alten Dorfkirchen“. Alles was das Leben lebenswerter macht, interessiert ihn, besonders Kultur und Soziales. Er ist Initiator vieler Angebote und begleitet sie treu über viele Jahre.

Weiteres Engagement steckt er unter anderem in die Westerwälder Kabarettnacht, in den Förderverein des Seniorenheims in Horbach mit der Idee der „555 Schritte“ sowie in das „Forum Soziale Gerechtigkeit“.