Die Wasserschutzpolizei in Rheinland-Pfalz

Aus unserem Archiv

Die Wasserschutzpolizei (WSP) Rheinland-Pfalz beschäftigt knapp 200 Beamte, verteilt auf acht Stationen. Davon befinden sich sieben am Rhein (Germersheim, Ludwigshafen, Mainz, Bingen, St. Goar, Koblenz und Andernach), eine ist an der Mosel – und zwar in Trier.