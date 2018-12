Die Siegener Demo im Film

Der Einsatz beim NPD-Landesparteitag 1968, einer der größten in der Geschichte der Siegener Polizei, wurde in bewegten Bildern festgehalten. So berichtete die damalige Kino-Wochenschau „Die Zeit unter der Lupe“ in einem Kurzbeitrag über die Randale. Ferner existiert ein achtminütiger Polizeilehrfilm, der die Nachwuchsbeamten mit der damals neuen Demonstrationskultur der „Achtundsechziger“ vertraut machen sollte. Hierzu zählten Straßenblockaden oder auch die Tatsache, dass die Protestierenden nicht mehr geordnet marschierten, sondern sich Arm in Arm untergehakt im Laufschritt fortbewegten.

Der rund zweiminütige Filmbeitrag über die Siegener Krawalle aus der Kino-Wochenschau „Die Zeit unter der Lupe“ ist in der Filmothek des Bundesarchivs unter folgendem Kurzlink zu sehen: http://ku-rz.de/44ec

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.