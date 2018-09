Die sagen die Zahlen zum Begleiteten Fahren ab 17

In Andernach kommt das begleitete Fahren gut an. Nach einem Boom in den Anfangsjahren des Projektes, als sich 2011 knapp 200 und 2012 noch 150 Führerscheinbewerber für die Variante BF 17 entschieden haben, pendelt die Anzahl seit dem in etwa bei eine Niveau von rund 140 Fahranfängern. 2018 waren es bis Ende Juni 65. Das gleiche Bild in Mayen: 2011 ging BF 17 mit 92 Teilnehmern an den Start, 2015 waren es sogar 94 Teilnehmer, insgesamt entscheiden sich jährlich rund 80 Mayener für das begleitete Fahren, im ersten Halbjahr 2018 waren es 47.

In Koblenz gibt es das Angebot bereits seit 2007, als 307 Führerscheine für das begleitete Fahren ausgegeben wurden. In den folgenden Jahren gab es stets deutlich über 300 Teilnehmer, Spitzenwert ...

