Die Kripper Cordfabrik Rudolf Worm GmbH

Mit der ehemaligen Cordfabrik Worm ist ein weiterer Teil Remagener Inudustriegeschichte untergegangen. Die Worm GmbH konnte auf eine rund 200-jährige Geschichte zurückblicken. Seinen Ursprung hatte das Unternehmen in Nordböhmen.

Dort, im ehemaligen Österreich-Ungarn, waren im Jahr 1809 die Samt- und Baumwollwaren-Fabriken Peregrin Worm in Obergrund, Kreis Warnsdorf, gegründet worden. Das Unternehmen entwickelte sich gut. 1945 wurde der Betrieb enteignet und verstaatlicht. Der letzte Alleininhaber seit 1932, Rudolf Worm, baute dann1953 in Remagen-Kripp die neue Produktionsstätte auf. Es konnten sehr schnell alte Verbindungen wiederaufgenommen und neue Kontakte geschlossen werden. In seiner Blütezeit beschäftigte das Unternehmen europaweit rund 500 Mitarbeiter, die mit der Herstellung und Lieferung von Babycord, Feincord, Genuacord und Trenkercord erfolgreich waren. Nach mehreren verlustreichen Jahren musste das Unternehmen im Frühjahr 2007 Insolvenz anmelden.