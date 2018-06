Die Idee der Marktschwärmerei stammt aus Frankreich

Die erste Marktschwärmerei entstand in Frankreich. Im Jahr 2010 überlegte eine Gruppe junger Franzosen, wie sie die Idee eines Bauernmarktes modern weiterentwickeln kann, indem sie das Internet und soziale Netzwerke einbezieht. Daraus entstand „Food Assembly“, das später in Marktschwärmereien umbenannt wurde.

Die erste Ausgabe erfolgte im September 2011 in Toulouse. Die Idee entwickelte sich schnell. In Frankreich gibt es mittlerweile mehr als 850 solcher marktähnlichen Angebote, seit 2014 ist die Idee auch in Deutschland und weiteren europäischen Ländern vertreten. Nach Angaben des Netzwerkes gab es Anfang 2018 bereits 45 aktive Schwärmereien in zehn Bundesländern, die von rund 750 Erzeugern beliefert werden. 60 weitere Schwärmereien sind im Aufbau – darunter die in Plaidt. Wer in einer Marktschwärmerei einkaufen will, muss sich im Internet kostenfrei und nicht verpflichtend bei der Schwärmerei registrieren. Sobald diese eröffnet, wird man per E-Mail informiert und kann dann auch Lebensmittel bestellen. Auch interessierte Erzeuger melden sich dort an. Weitere Infos auf https://marktschwaermer.de kst