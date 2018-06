Die häufigsten Ursachen

Das Nichteinhalten des erforderlichen Sicherheitsabstands ist laut Statistik die mit Abstand häufigste Unfallursache. 2766 Fälle gehören in diese Kategorie. Weitere 1190 Unfälle ereigneten sich beim Wenden oder Rückwärtsfahren.

Auf dem dritten Platz der Rangliste steht mit 459 Fällen der Wechsel des Fahrstreifens beim Nebeneinanderfahren. Auf den folgenden Rängen rangieren weitere „Klassiker). In 274 Fällen war das Nichtbeachten der Vorfahrt Unfallursache, weitere 245 Unfälle waren auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen. Und dann gibt es noch die Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr. In diesen Situationen krachte es 209-mal.