Aus unserem Archiv

Die „Bürgermeisterbank“ am ehemaligen Verbandsgemeindeverbindungsweg zwischen Altenkirchen und Gieleroth-Amteroth ist ein Relikt aus dem Jahr 2002 und erinnert noch immer an den Natur- und Kunstlehrpfad, den die evangelische Landjugendakademie ins Leben gerufen hatte. Wie Fred Jüngerich, zu jener Zeit zweiter Vorsitzender des Natur- und Umweltschutzvereins Gieleroth, weiß, war das Sitzmöbel im Rahmen eines Gottesdienstes im Wiesental an Stadtbürgermeister Heijo Höfer übergeben und anschließend an seinen jetzigen Standort transportiert worden.