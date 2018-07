Die Bedarfsplanung würde eine Praxis in Deesen zulassen

Das bundesdeutsche Gesundheitssystem ist nicht gerade unkompliziert. Die Niederlassung von Allgemein- und Fachärzten ist streng reguliert. Laut der bundesweiten Bedarfsplanung ist der Westerwaldkreis ausreichend mit Ärzten versorgt.

Bis zu einem Versorgungsgrad von 110 Prozent dürfen sich neue Ärzte niederlassen; darüber ist ein Bereich gesperrt. Hört ein Arzt in einem gesperrten Bereich auf, darf sich ein neuer Arzt niederlassen, eine Nachbesetzung ist aber nur binnen sechs Monaten möglich, sonst verfällt der Sitz, erläutert Dr. Rainer Saurwein, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz in Mainz. Die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach liegt in dem für die Bedarfsplanung der hausärztliche Versorgung maßgeblichen „Mittelbereich Montabaur“. „Dieser ist nach letzter Feststellung des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen geöffnet und ermöglicht eine zusätzliche Niederlassung in Höhe von 0,5 Sitzen“, betont Saurwein. Damit könnte sich ein Arzt hier niederlassen. „Ideal wäre es, wenn ein Medizinisches Versorgungszentrum etwa in Ransbach-Baumbach einen Arzt tageweise in einen Zweigbetrieb in Deesen entsendet“, empfiehlt Saurwein. kür