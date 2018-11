Seit 2003 gibt es den landesweiten Schulbesuchstag in Rheinland-Pfalz. Dessen Ziel ist es vor allem, Jugendliche für Politik zu interessieren und ihr Bewusstsein für die Demokratie zu schärfen. „Aktueller denn je muss uns das ein großes Anliegen sein“, betont Landtagspräsident Hendrik Hering.

Ins Leben gerufen wurde der Schulbesuchstag, den es so nur in Rheinland-Pfalz gibt, vom damaligen Landtagspräsidenten Christoph Grimm. In den ersten Jahren war er Teil der Veranstaltungen zum 27. Januar, ...