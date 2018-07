Der Evensong – Ein Abendgottesdienst

Für Mitwirkende am Evensong haben der Evangelische Gemeindeverband Koblenz sowie das Dekanat Koblenz eine Einführung zusammengestellt. Darin werden Herkunft und Ablauf des Gottesdienstes näher erläutert. „Der Evensong (oder Evening Prayer) ist der tägliche Abendgottesdienst der anglikanischen Kirche“, heißt es in dem Leitfaden.

Ins Leben gerufen wurde die Gottesdienstform von Erzbischof Thomas Cranmer von Canterbury. Sie wurde erstmals 1549 im Book of Common Prayer veröffentlicht und bis zur heutigen Zeit weitgehend beibehalten. Der Erzbischof hat darin Elemente der Gemeindevesper und der klösterlichen Komplet verbunden, klärt die Einführung auf. Die Musik spielt beim Evensong eine große Rolle. „In allen Bischofskirchen, den Colleges und vielen Pfarrkirchen wird der Evensong regelmäßig gefeiert“, heißt es im Leitfaden über den anglikanischen Gottesdienst. Der nächste Evensong findet am kommenden Sonntag, 4. März, um 17 Uhr in der Kastorkirche in Koblenz statt.