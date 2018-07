Denkbares: Begegnungen mit Menschen und Büchern

Wie im Vorjahr gibt es bei den Westerwälder Literaturtagen wieder starke Überschneidungen mit der jungen literarisch-philosophischen Reihe „Denkbares“. Das gilt sowohl inhaltlich als auch regional. „Denkbares“ stellt die Begegnung mit Menschen und Büchern in den Vordergrund.

Dieses Veranstaltungsformat besteht seit 2015 und ist regional offen, trotz der personellen Anbindung an die Philosopisch-Theologische Hochschule Vallendar durch Professor Dr. Dr. Holger Zaborowski. Zusammen mit Martin W. Ramb, dem weiteren Gründer der Gesprächsreihe, wird er drei Veranstaltungen in diesem „Industriekultur-Jahr“ moderieren: am 12. August die Lesung mit Jürgen Neffe im b-05 im Stadtwald Montabaur, am 23. September der Abend mit Gerd Koenen im Kunstraum am Limes in Hillscheid und am 10. Oktober die Veranstaltung mit Axel Hacke in der Krupp'schen Halle der Sayner Hütte in Bendorf.