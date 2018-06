Dehoga-Kreisvorsitz vakant

Gern hätten wir uns zum Thema „vegane Angebote“ auch mit einem Sprecher der Gastronomen im Kreis Neuwied unterhalten. Doch den gibt es derzeit nicht mehr. Wie Joachim Nattermann (Nattermanns Fine Dining in Vettelschoss) auf RZ-Nachfrage mitteilt, ist er seit Dezember bereits nicht mehr Neuwieder Kreisvorsitzender des Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga).

Er gibt „private Gründe“ an und will sich sonst nicht weiter äußern. Einen Stellvertreter gibt es nicht. Vor Nattermann hatte Jürgen Hühner, Inhaber der Hausener Malberghütte, vier Jahre lang den Kreisvorsitz inne, ehe er sich im Mai 2017 nicht wieder zur Wahl stellte. Gegenüber der RZ will auch er sich zu seinen Beweggründen nicht äußern. ulf/obi