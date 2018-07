Das wird gemacht

Die Kanäle, die damals verlegt wurden, sind Beton- beziehungsweise Steinzeugrohre mit einem Innendurchmesser von etwa 200, 250 und 300 Millimetern.

Doch teilweise sei eine Vergrößerung des Durchmessers auf 300 bis 400 Millimeter erforderlich, wie eine Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit ergab. Zudem werden die Rohre künftig aus Stahlbeton bestehen. Insgesamt werden etwa 500 Meter Kanal sowie circa 50 Hausanschlussleitungen erneuert, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. „Nach Durchführung der Kanalbauarbeiten wird in einem Teilbereich Am Taubenberg die Wasserleitung in einer Länge von circa 300 Metern erneuert“, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.