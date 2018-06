Das steckt im Inneren des neuen „Christoph 77“

Der neue Rettungshubschrauber der Mainzer Universitätsmedizin ist ein Airbus-Fabrikat vom Typ H145. Er hat eine maximale Reichweite von rund 650 Kilometern, möglich macht das auch ein Fassungsvermögen von 900 Liter Treibstoff. Insgesamt kann der Helikopter maximal drei Stunden am Stück fliegen.

Zwei Triebwerke mit jeweils etwa 750 PS entsprechen nach Angaben von Frédéric Bruder, dem Geschäftsführer der ADAC-Luftrettung, in etwa der Leistung von acht Rettungswagen. Der neue „Christoph 77“ kann ein maximales Gewicht von etwa 3700 Kilogramm in die Luft bringen – Tragfähigkeit ist für Rettungshubschrauber, die viel Medizintechnik an Bord haben, wichtig.