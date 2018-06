Das sagten die Trainer im Pressegespräch

Torsten Schmidt (FC Karbach): Die Anderen müssen auf dem Platz auch spielen. Das lasse ich nicht als Ausrede gelten, dass wir fußballerisch nur wenig hinbekommen. Die Jungs laufen und laufen, aber sie rennen nicht zusammen. Jeder will aktiv sein, aber wenn der Gegner den Ball gewinnt, fehlen uns nach hinten die Leute, weil die Positionen nicht besetzt sind. In Dudenhofen erwartet uns jetzt ein heißer Tanz. Personell wird es nicht besser. Jetzt ist auch noch David Eberhardt gesperrt.

Fatih Cift (Rot-Weiß Koblenz): Das war eine gute Mannschaftsleistung, ich bin mit allen sehr zufrieden. Wir haben das gemacht, was man auf dem Platz machen muss. Vor allem in der Luft waren wir sehr gut, nach dem 1:0 hatten wir auch mehr Platz im Spiel nach vorne. Die Riesenmotivation der Spieler ist natürlich das Pokalfinale an Pfingstmontag gegen TuS Koblenz. Da will jeder dabei sein, alle wollen sich zeigen. Das gefällt mir sehr. bon