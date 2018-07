Das sagten die Trainer im Pressegespräch

Aus unserem Archiv

Torsten Schmidt (FC Karbach): Die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gegen Pirmasens und Homburg wurde den Jungs körperlich alles abverlangt. Deswegen war heute kein Feuerwerk zu erwarten. Dazu ist der Kader nicht breit genug. Dennoch sind wir in der Lage, gute Wechsel vorzunehmen. Der Sieg war insgesamt verdient. Ich erinnere mich ans Hinspiel, da waren wir gut drin und haben plötzlich 0:1 hinten gelegen und 0:3 verloren. Dieses Mal war es umgekehrt. Die Entwicklung seit dem Spiel in Engers ist aber bemerkenswert. Die Jungs legen wieder die Tugenden an den Tag, die uns auszeichnen: Laufbereitschaft, der Einsatz für den Mitspieler. Mittlerweile können wir den Blick auch nach oben richten und haben die schwierigste Zeit überstanden.