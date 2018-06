Das Programm: Das bietet der Kultursommer [mit Karte]

9 von 10

Rund 40 Freiwillige haben sich schon bei der Stadt Neuwied gemeldet, um dem französischen Künstler Olivier Grossetête beim Bau eines Gebäudes aus Karton zu helfen. Damit das Projekt gelingt, braucht es aber noch weitere Mitstreiter. Wer mitmachen will, der sollte etwas Zeit mitbringen. Denn nicht nur für die Errichtung des Gebäudes am 28. April, sondern bereits für die Vorbereitungen werden helfende Hände gebraucht. Insgesamt gibt es in der Woche vom 23. bis 29. April neun Workshops sowie den Auf- und Abbau. Eine Anmeldung ist unter anderem möglich unter formular.io/ f/kartonhaus2018 oder per E-Mail an kultursommer@neuwied.de.

Foto: Kultursommer