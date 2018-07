Das Programm beim Nationalparkfest

10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit dem MGV/gemischter Chor Veitsrodt und dem Idarer Posaunenchor

11 Uhr Festeröffnung und Staffelstabübergabe durch die Kinder des Kindergarten Herborn, mit Umweltministerin Ulrike Höfken (Rheinland-Pfalz), Staatssekretär Roland Krämer (Saarland), Landrat Matthias Schneider, Verbandsbürgermeister Uwe Weber (Herrstein) und Freundeskreisvorsitzender Hans-Joachim Billert

11.50 Uhr Auftritt Tanzgarden des TuS Veitsrodt

12 Uhr Musikverein Hettenrodt/ Niederwörresbach

13.30 Uhr Tanzgarden TuS Veitsrodt

14 Uhr Eröffnung der Markthalle durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer; musikalische Umrahmung: MGV/Frauenchor Herborn

14.30 Uhr Konzert Why didn’t they ask Evans? (Mundart-Folkmusik)

16.30 Uhr Konzert Die zwei Nachtschwärmer (Volksmusik, Schlager)

18 Uhr Ende des Festes