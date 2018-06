Das Original ist unschlagbar

Autos werden weltweit vor ihrer Markteinführung getestet – vom Polarkreis bis zum Tal des Todes (Death valley) in den USA. Aber weder Hersteller noch Zulieferer für Bremsen, Lenkung oder Getriebe wollen auf den Nürburgring verzichten.

Die Nordschleife am Nürburgring. Foto: Robert Kah / ima

Seit 2013 betreibt der koreanische Autohersteller Hyundai ein Testzentrum am Nürburgring. Das Gebäude in futuristischem Außendesign aus Glas und Metall unmittelbar an der Rennstrecke wird von dem Unternehmen betrieben, um neue Serienmodelle zu erproben und Testdaten auszuwerten. 5,5 Millionen Euro hat Hyundai auf dem rund 3622 Quadratmeter großen Gelände für Werkstätten, Büroräume und einen VIP-Hospitality-Bereich investiert. Für die Koreaner ist das Testzentrum am Ring eine Erweiterung seines europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Rüsselsheim, wo es um Motoren, Fahrzeugabstimmung und Auswertung geht.

Jeder dieser Bereiche hat Zugang zum Nürburgring-Testcenter, wo unter anderem »beschleunigte Dauertests«, die innerhalb einiger Wochen Fahrten von bis zu 180.000 Kilometer simulieren, wertvolle Daten für eine Vielzahl von Parametern liefern wie Lenkung, Federung, Fahrverhalten und Handling der Modelle. „Der Nürburgring ist die ultimative Strecke, um die Haltbarkeit unserer Fahrzeuge zu testen und wir sind in der Lage, alles was wir dort lernen für unsere Fahrzeugentwicklungen zu nutzen“ so ein Unternehmenssprecher zur Eröffnung der Anlage.

Noch mehr Aufwand betreibt Porsche, ebenfalls Dauergast für Testfahrten am Nürburgring. Neben der Nordschleife und Tests in aller Welt betreiben die Stuttgarter seit 2012 ein einst von Fiat gebautes Testzentrum im süditalienischen Nardo. Auf einer weltweit einzigartigen Kreisbahn für Hochgeschwindigkeiten mit einer Länge von 12,6 Kilometern werden die Sportwagen unter extremen Bedingungen getestet. Neben dem Rundkurs stehen den Porsche-Ingenieuren mehr als 20 Teststrecken sowie Prüfeinrichtungen auf mehr als 700 Hektar Fläche für alle denkbaren Erprobungsstufen zur Verfügung.

Mittlerweile stellen die Zuffenhausener das Gelände auch anderen Herstellern zur Verfügung. Denn neben den Erprobungsmöglichkeiten schätzen die Hersteller Nardo noch aus anderen Gründen: wegen der Abgeschiedenheit und den strengen Geheimhaltungsvorkehrungen. ua