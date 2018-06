Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Mittelrhein ist eine fachübergreifende Gemeinschaftspraxis für Kassen- und Privatpatienten. Patienten können sich mit oder ohne Überweisung an die Fachärzte wenden.

Bereits im Dezember eröffnete das MVZ Mittelrhein am Standort Mayen unter Leitung von Anke Sauerbrey, Fachärztin für Innere Medizin, eine hausärztliche Praxis, die im Februar um die chirurgische Praxis von Dr. Christoph Alken erweitert wurde. Das MVZ Mittelrhein ist eine Art Tochterfirma des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein, zu dem auch das Elisabeth-Krankenhaus in Mayen gehört. Mit der neuen Praxis für Kinder- und Jugendmedizin sieht das Gemeinschaftsklinikum „das Angebot zur ambulanten Versorgung für die Bewohner von Mayen und Umgebung“ als „deutlich verbessert“ an.