Das Modell von Bonn ist auch Anlaufstelle für Rheinland-Pfälzer

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein hat vor etwa drei Jahren eine zentrale augenärztliche Notdienstpraxis in Bonn etabliert und betreibt sie in Kooperation mit der Universitäts-Augenklinik Bonn. In der Praxis leisten die niedergelassenen Augenärzte der Kreise Euskirchen und Rhein-Sieg sowie der Stadt Bonn wechselweise ihre Notdienste. Die Patienten haben dadurch eine täglich geöffnete feste Anlaufstelle außerhalb der regulären Sprechstundenzeiten. Pro Jahr würden in der in die Uniklinik integrierte Praxis zwischen 8000 bis 9000 Patienten versorgt. An jedem Wochenende seien es etwa 60 bis 80 Patienten, darunter regelmäßig auch Rheinland-Pfälzer. Vorteil: Ärzte der Uniklinik können schnell hinzuzogen und Patienten schnell operiert werden. Zudem übernehme die Uni in den absoluten Nachtstunden den Bereitschaftsdienst, wie KV-Sprecher Christopher Schneider sagt. Der weitere Vorteil: Patienten können sich an einer festen Anlaufstelle orientieren. Die Räume und die Einrichtung stellt die KV, die in Bonn auch den Dienstplan mit den niedergelassenen Ärzten erarbeitet.

Nach dem Bonner Modell ging am 1. Juni in Aachen die zweite augenärztliche Notdienstpraxis an den Start. Zum 1. September will die KV die dritte Praxis dieser Art in Mülheim eröffnen. Sie ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.