Das ist Stefanie Stahl

Die gebürtige Hamburgerin Stefanie Stahl studierte von 1984 bis 1990 Psychologie an der Universität Trier. Die 54-Jährige arbeitet als Psychotherapeutin in Trier in freier Praxis und als psychologische Sachverständige bei Gericht. Außerdem hält sie im deutschsprachigen Raum Seminare zum Thema Bindungsangst. Mit dem Schreiben begann sie 2003. Im November 2015 erschien ihr Buch „Das Kind in dir muss Heimat finden“, das monatelang ganz oben auf den Bestsellerlisten stand.

Stefanie Stahl Stefanie Stahl Am Donnerstag, 29. November, spricht Stefanie Stahl ab 20 Uhr im Klosterforum Maria Laach, Restkarten gibt es noch an der Abendkasse.

