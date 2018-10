Das DRK heute

Heute engagieren sich in Koblenz etwa 250 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Blutspende, Breitenausbildung, Jugendrotkreuz sowie in der sozialen Arbeit. Gemeinsam mit den Kreisverbänden Mayen-Koblenz und ...