Cift spart nicht mit Kritik

Fatih Cift war restlos bedient. „Ich bin extrem enttäuscht. Es war ein ganz schwacher Auftritt von uns“, fand der Trainer des Fußball-Oberligisten TuS Rot-Weiß Koblenz deutliche Worte. Beim Tabellenletzten FV Eppelborn mühten sich die Vorstädter zu einem 2:2 (1:1)-Unentschieden und spielten dabei laut Cift „viel zu pomadig und überheblich“.

Rot-Weiß-Kapitän Thilo Kraemer (rotes Trikot) und seine Kameraden enttäuschten beim 2:2 gegen Schlusslicht FV Eppelborn.

Foto: Wolfgang Heil

Der Koblenzer Trainer hatte vor dem Spiel kräftig rotiert und seine Anfangsformation im Vergleich zur Vorwoche auf insgesamt vier Positionen verändert. „Wir haben versucht, ein bisschen Frische in die Mannschaft zu bekommen. Der eine oder andere Spieler aus der zweiten Reihe sollte seine Chance erhalten“, sagte Cift und sparte anschließend nicht mit Kritik: „Ich habe nichts von dem gesehen, was ich sehen wollte.“

Trotz der Mehrzahl an Torchancen (Cift: „Von den Chancen her hätten wir die Partie gewinnen müssen“) kam von den Rot-Weißen insgesamt zu wenig. Den Koblenzern fehlte die Bindung zum Spiel. So war es letztlich wenig verwunderlich, dass Eppelborn Mitte der ersten Hälfte durch Jens Schlemmer mit 1:0 in Führung ging (26.). Die Freude des FVE hielt jedoch nur eine knappe Viertelstunde, denn in der 40. Spielminute gelang Marvin Sauerborn mit einem überlegten Schuss ins lange Eck der 1:1-Ausgleich.

Noch vor dem Pausenpfiff hatte Schlemmer die Gelegenheit, seine Farben erneut in Führung zu bringen, doch der Mittelstürmer verschoss einen von Armin Jusufi verursachten Foulelfmeter (45.). „Ausgleichende Gerechtigkeit“, kommentierte Cift hinterher trocken den Eppelborner Fehlschuss und spielte dabei auf eine Szene im ersten Durchgang an, in der es für die Koblenzer keinen Strafstoß gab.

Acht Minuten nach Wiederanpfiff gelang dem FVE dann doch die erneute Führung. Allerdings zog das 2:1 von Pascal Schmidt heftige Proteste der Koblenzer nach sich, die ein Handspiel reklamierten. „Das Tor war ganz klar irregulär“, echauffierte sich Cift.

In der Hoffnung, dem Spiel eine Wende zu geben, reagierte der Koblenzer Trainer mit einem Doppelwechsel auf den Rückstand. Am Ende reichte es zumindest noch zum Ausgleich. Jordi Arndt markierte in der 73. Minute das 2:2, als ihm der Ball im gegnerischen Sechzehner vor die Füße fiel. Mehr brachten die Koblenzer – trotz Überzahl nach einer Notbremse von Lucas Becker an Jusufi (77.) – nicht zustande. Zurück blieb ein enttäuschter Cift: „Mit einem Mann mehr auf dem Platz haben wir es nicht geschafft, den Gegner aus den Angeln zu heben und uns Torchancen zu kreieren. Wir waren uns zu schade, die Wege nach vorne und hinten zu machen. Diese Selbstgefälligkeit, dass wir uns nach einem guten Spiel immer direkt zufriedengeben, nervt mich schon das ganze Jahr über.“

