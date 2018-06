Cannabis als heilende Pflanze

Aus unserem Archiv

Zum ersten Mal wird Cannabis als Heilpflanze in einem chinesischen Lehrbuch über Botanik und Heilkunde vor rund 4700 Jahren erwähnt. Auch in Ägypten und Assyrien war Hanf als heilende Pflanze im Gebrauch, unter anderem als Schlafmittel und als Schmerzmittel. In der ayurvedischen Medizin Indiens ist Cannabis vor allem zum Lindern von Schmerzen bekannt.