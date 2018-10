Die Symptome sind gravierend: Lähmungen, Gelenk- und Muskelschmerzen, aber auch Schlaf- und Atmungsprobleme. Schätzungen zufolge leiden in Deutschland rund 60.000 Patienten an den Spätfolgen der Kinderlähmung. Geheilt werden kann die Viruserkrankung, die eigentlich Poliomyelitis heißt, nicht. Bei Infizierten sterben muskelsteuernde Nervenzellen ab, sie leiden unter Muskelschwäche, Lähmungen und Schmerzen. Die bundesweit einzige Station, um die Beschwerden zu behandeln, gibt es am Koblenzer Brüderhaus.

An diesem Sonntag ist Welt-Polio-Tag. Er soll dazu beitragen, dass Impfungen aufgefrischt werden. Das Ziel: Polio soll vollständig ausgerottet werden. Noch ist es nicht so weit. Bis Juni 2018 gab ...

Lesezeit für diesen Artikel (477 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

