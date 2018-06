Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Schirmherr

Das Raiffeisen-Jahr 2018 unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist das Jubiläum für Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Es steht unter dem Motto „Mensch Raiffeisen. Starke Idee!“.

Am 30. März 2018 jährt sich der Geburtstag des Reformers, der in Hamm geboren wurde, zum 200. Mal. Seine Idee bewegt bis heute Menschen und Märkte. Die Genossenschaftsidee wurde 2016 von der Unesco in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Bislang sind mehr als 22 Millionen Menschen in Deutschland Mitglied einer Genossenschaft, weltweit sind es mehr als eine Milliarde. bc