Bräuche bewahrt

Bis um die Jahrhundertwende war es noch Brauch, dass die Burschen in der Silvesternacht vor den Häusern ihrer Bräute einen Neujahrsspruch aufsagten.

Wenn auch dieser Brauch über die Jahre in Vergessenheit geraten ist, das Einholen des Kirmesstammes an Kirmessonnabend ist genauso geblieben wie der gemeinsame Kirchgang am Kirmessonntag und der traditionelle Umzug der Burschen mit den Maimädchen und Kirmesbräuten. Ebenfalls unvergessen ist bis heute das gemeinsame Singen des Burschenliedes „Oh alte Burschenherrlichkeit ...“, das auch in diesem Jahr wieder erklingen wird.