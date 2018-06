B-Liga: Der Blick auf die anderen Plätze

VfL Altendiez II – VfL Holzappel (So., 12.15 Uhr, Hinrunde 3:3). Nach nur einer Niederlage bei den jüngsten vier Begegnungen glauben Holger Stahlhofen, Maximilian Lenz und ihre Schützlinge vom Lahnblick wieder an das Happy End. Allerdings muss gegen die zuletzt fünfmal ohne Gegentreffer jeweils siegreichen Esterauer eine weitere Überraschung für die Bimbes-Balltreter her, um den Hoffnungsfunken nicht doch vorzeitig auszulöschen. Am Herthasee gelang dies zwar im ersten Vergleich, doch der ambitionierte Nachbar ist gut drauf und hat mit Neu-Trainer Daniel Billaudelle rechtzeitig die Kurve gekratzt...

TuS Weinähr – VfL Bad Ems II (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 1:1): Nach acht teils deftigen Niederlagen im Frühjahr scheinen am Gelbach nach stattlichen acht Jahren die B-Liga-Lichter auszugehen. Der Rückstand der Elf von Carsten Böhm ans rettende Ufer ist beträchtlich, die aktuelle Form der wackeren TuS-Kicker gibt nicht gerade zu überbordendem Optimismus Anlass. Der VfL-Reserve, der quasi vereinsintern die Tür zur A-Liga versperrt ist, bereitet die Torejagd aber weiterhin viel Freude, die Silberauer fühlen sich unter der Federführung des bolivianischen Regisseurs Miguel Palacios Prada als Hecht im Karpfenteich sehr wohl und wollen die Relegationskandidaten bis zum letzten Spieltag voll fordern.

TuS Heistenbach – TuS Dausenau (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 1:3): Die seltsam anmutende Tabellenkonstellation sollte in einem heuer unglaublich ausgeglichenen Feld, in dem Nuancen am Ende den Ausschlag über Wohl und Wehe geben können, keinen der beiden Kontrahenten dazu verleiten, sich vorzeitig in Sicherheit zu wähnen, sonst könnte sogar im schlimmsten Fall ein bitteres Erwachen als C-Ligist drohen. Der Sieger der Partie macht aber einen großen Schritt in die richtige Richtung – und das hat man sich hüben wie drüben fest vorgenommen.

TuS Hahnstätten – SG Nievern/ Fachbach II (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 1:2): Während die Reserve von der Früchter Straße tabellarisch jenseits von Gut und Böse liegen dürfte, blühen am Heideberg wieder die Träume von viel besseren Zeiten, als man eine feste Größe im Kreisoberhaus war. Nach zehn Zäh-lern in zuletzt vier Partien steht bei der Elf von Trainer Michael Wolf eine sportliche Revanche für die in Nievern erlittene knappe Niederlage ganz oben auf der Agenda, um weiter einen Aufstieg „im Nachsitzen“ – vielleicht sogar in einem Aar-Derby gegen die TuS Niederneisen – bewerkstelligen zu können.

FC Lahnstein 06 – SG Dachsenhausen (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 1:1): Am Dachsbau sind alle Beteiligte froh, dass ihre SG sich aus dem Tabellenkeller Schritt für Schritt emporgearbeitet hat. Ernsthaft an die Aufstiegs-Relegation dürfte Trainer Andreas Schaaf freilich nicht denken. Beim FCL hingegen fehlen noch ein paar Punkte, um über den Strich zu kommen.

SG Reitzenhain/Bogel/Bornich – SG Attenhausen/Gutenacker (So., 14.30 Uhr, in Bornich, Hinrunde 8:1): Die Dreier-Vereinigten vom hinteren Taunus haben mit dem torlosen Remis am Dachsbau ihr Ziel vorzeitig erreicht, nun liegt der Fokus auf der Verteidigung des Kreispokals. Der Gast muss such im Kampf gegen den Abstieg sputen und hofft auf eine faustdicke Überraschung.

FC Linde Berndroth – SG Kaub (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 0:3): Die Premiere auf dem neuen Rasen ist dem FC Linde mit dem 6:2 gegen Heistenbach gelungen, gegen auswärts chronisch schwache und tabellarisch nach neun sieglosen Begegnungen abgerutschte Kauber soll's den 13. Dreier in dieser Runde geben. Stefan Nink