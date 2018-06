Bis zum ersten eigenen Kinofilm war es ein steiniger Weg

Elias Müller und Sven Unland produzieren schon seit einigen Jahren gemeinsam Kurzfilme. Mit Freunden und Bekannten als Schauspieler und als Unterstützung verfilmen der 18-Jährige und der 22-Jährige unterschiedlichste Geschichten. „Diesmal wollten wir das Ganze größer aufziehen“, berichtet Elias Müller vom Anfang des Projekts. Denn die beiden jungen Filmemacher aus Heilberscheid wollen ihre Leidenschaft zum Beruf machen und an einer Filmhochschule studieren.

In einer Ferienwohnung in Ettersdorf traf sich das komplette Produktionsteam mit den Schauspielern, um die Innenaufnahmen zu drehen. Hier gibt Regisseur Sven Unland (3. von links) letzte Anweisungen für alle. Foto: mm

„Um dort angenommen zu werden, muss man unter anderem einen eigenen Kurzfilm einsenden“, so Müller. Im Mai 2017 begann die Planung für den Bewerbungsfilm; erster Punkt auf der langen Liste war das Drehbuch. Die Geschichte lieferte Jana Waldorf aus Leverkusen, die Müller über einen Wettbewerb für Kurzgeschichten kennengelernt hatte. „Ich habe noch nie ein Drehbuch geschrieben, war aber sofort begeistert von der Idee“, erzählt die Studentin. Schon wenige Wochen später legte sie eine Geschichte vor, die die beiden Filmemacher überzeugte.

Vom endgültigen Drehbuch unter dem Titel „Alles Kopfsache“ war diese Fassung aber noch weit entfernt, wie Sven Unland erzählt: „Wir haben uns oft zu dritt zusammengesetzt und über jeden Satz gesprochen. Es war ein aufwendiger Prozess, aber so haben wir das Beste aus der Geschichte herausgeholt!“

Parallel dazu kümmerten sich Müller und Unland um die organisatorische Planung, denn die Aufgabenverteilung bedeutet jede Menge Arbeit. Während Unland und Waldorf Regie führen würden und Müller für Kamera und Schnitt zuständig war, traten die beiden Heilberscheider gleichzeitig auch als Produzenten auf. „Das war eine ganz neue Erfahrung für uns, aus der wir auch viel gelernt haben“, blickt Müller auf die Planung zurück. Dass er parallel dazu ein Praktikum im Produktionsbüro eines Kölner Kinospielfilms absolvierte, half ihm für den eigenen Film immens. So konnte er die Arbeitsweise der Profis abschauen und bei seiner Produktion anwenden. Müller kümmerte sich darum, ein Team hinter der Kamera zusammenzustellen, während Unland Schauspieler für das Projekt suchte. Auch ihm kamen dabei zahlreiche praktische Erfahrungen in der Filmbranche zugute, denn dort hatte er immer wieder Profischauspieler kennengelernt.

Über diese Kontakte konnte der 22-Jährige schließlich Fabienne Haller als Hauptdarstellerin gewinnen. Die 23-jährige Studentin gehört zur Besetzung der ARD-Serie „Familie Dr. Kleist“ und hat bereits in weiteren TV-Produktionen mitgespielt. „Mich haben das Drehbuch und die Professionalität überzeugt, mit der die beiden das Projekt durchführten“, erzählt die junge Schauspielerin, die für „Alles Kopfsache“ keine Gage erhielt.

Das Team hinter der Kamera bildeten Freunde, die teilweise selbst Filme machen. Ein Teil der 20-köpfigen Gruppe hatte allerdings noch nie bei einem Film mitgearbeitet, aber jeder Einzelne konnte die beiden Produzenten durch vollen Einsatz und große Begeisterung von sich überzeugen. „Wir hatten keine Profis, aber alle haben fehlendes Wissen durch riesiges Engagement ohne Probleme ausgeglichen“, lobten Müller und Unland ihr Team.

Vor dem Dreh galt es, Sponsoren für das Projekt zu finden. Reisekosten, Equipment, Verpflegung und vieles konnten die jungen Filmemacher nicht aus eigener Tasche decken. „Am Anfang wurden fast alle Anfragen abgelehnt“, berichtet Müller von der schwierigen Suche nach Unterstützern. Doch sie blieben hartnäckig und schafften es nach vielen Wochen, die benötigten 3000 Euro für ihr Projekt aufzutreiben. Die Unterstützung ging noch darüber hinaus, denn weitere Personen halfen den Filmemachern durch die Bereitstellung von Drehorten, Equipment oder Verpflegung. Müller: „Wir sind den Menschen, die uns geholfen haben, das Projekt umzusetzen, unglaublich dankbar!“

Im September war es dann soweit, insgesamt fünf anstrengende und aufwendige Drehtage standen an. Alles lief glatt, und mit jeder Menge Filmmaterial konnte sich das Dreierteam an den Schnitt des Films setzen. Fünf Monate verbrachten sie mit der Fertigstellung, immer wieder überarbeiteten sie ihre Geschichte. Außerdem galt es, den Ton aufwendig aufzubereiten und gemeinsam mit Musikern einzelne Szenen musikalisch zu unterlegen. Nach Hunderten Arbeitsstunden und mehr als einem halben Jahr Produktionszeit freuen sich die Filmemacher jetzt darauf, den Film zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu sehen. Gleichzeitig warten Sven Unland und Elias Müller gespannt auf die Ergebnisse ihrer Bewerbungen an den Filmhochschulen. Doch das ist noch nicht alles: „Wir wollen uns mit dem Film auf Kurzfilmfestivals bewerben und hoffen, dass wir uns in Konkurrenz mit anderen jungen Filmemachern beweisen können.“