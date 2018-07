Betzdorf nicht verschwunden

Aus unserem Archiv

Auch die Aktionsgemeinschaft Betzdorf reagiert in sozialen Medien auf die Brückensperrung. „Betzdorf ist verschwunden?“, wird da gefragt. Schaue man sich im großen Umkreis die Beschilderungen an, so könne für Menschen, die im Westerwald wohnen und überall das Wort „Betzdorf“ auf den Verkehrsschildern durchgestrichen sehen, dieser Eindruck entstehen.