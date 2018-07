Der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland sind in den vergangenen beiden Jahren Schäden in Millionenhöhe durch Abrechnungsbetrug oder Korruption im Gesundheitswesen entstanden. Demnach beläuft sich der Schaden in den beiden Jahren auf insgesamt rund 2,8 Millionen Euro, teilte die Krankenkasse in Eisenberg mit. Es sei das höchste Schadensniveau seit 2004 erreicht worden. „Wir stellen fest, dass die Zahl der Fälle steigt“, sagte ein AOK-Sprecher. Das sei ein bundesweiter Trend. Der tatsächliche Schaden dürfte noch größer sein, da nicht alle Fälle bekannt würden.

Die aufgedeckten Schäden in den beiden Bundesländern verteilen sich laut AOK auf ganz unterschiedliche Leistungsbereiche wie Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, Krankentransporte oder auch ärztliche Leistungen. Ein Schwerpunkt liege aber mit ...

Lesezeit für diesen Artikel (258 Wörter): 1 Minute, 07 Sekunden

