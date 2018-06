Aus unserem Archiv

Die Günter Effgen GmbH produziert 100.000 verschiedene Artikel zur Optimierung von Schleifoperationen in der Umwelt-, der Medizintechnik, dem Kraftfahrzeugbau sowie in Elektronik und optischem Bereich. Ralph Effgen kann dafür Beispiele nennen: Hüftknochen aus Keramik, gefrostete Fischfilets, die zu Fischstäbchen werden, abgerundete Kanten am Trinkglas, Ventile, Kolbenringe und Nockenwellen – alles wird von Werkzeugen bearbeitet, die bei Effgen-Schleiftechnik produziert werden. „Schleiftechnik ist die Technik der Zukunft“, betont der Geschäftsführer.