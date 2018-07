Benefizspiel: Hockey-Olympiasieger laufen am Donnerstag im Salinental auf

Aus unserem Archiv

Ein Schmankerl der besonderen Art wird in diesem Jahr ins Knabenturnier des VfL Bad Kreuznach eingebettet – eine Hockeypartie zugunsten schwerstkranker Kinder sein. Unter Federführung des VfL-Trainers Thorsten Ackermann und dank seiner freundschaftlichen Kontakte zu Initiator Axel Schröder steigt am Donnerstag um 17 Uhr im Stadion Salinental ein Benefizspiel. Das Team „Bad Kreuznach and Friends“ – mit Ackermann im Tor, seinem Bruder Björn, Olympiasieger Niklas Meinert, Alexander Jacob und auch dem aktuellen Nationalspieler Moritz Rothländer – trifft auf ein Team namens „Hockey gegen Krebs Allstar“.