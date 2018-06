Aus unserem Archiv

Um 13 Uhr am Dienstag, 20. März, startet die Geburtstagsfeier „20 Jahre Naturland-Zertifizierung“ mit einem Kolloquium in der Bopparder Stadthalle, an dem neben Vertretern von Naturland und der Forstwirtschaft auch Ministerin Ulrike Höfken teilnimmt, Um 15.45 Uhr geht's mit der Hunsrückbahn nach Buchholz zur Exkursion in den Wald. Dabei werden die Themen „Okölogischer Anspruch: Integrierte Waldwirtschaft“, „Wirtschaftlicher Anspruch: Der dynamische Mischwald“ und „Sozialer Anspruch: Die Achtsamkeit“ behandelt.