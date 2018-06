Bei der Windkraft geordnete Verhältnisse geschaffen

Ein Dauerthema, das Hülpes in seiner ganzen Amtszeit begleitete, war – wie überall im Hunsrück – die Windkraft. Dort konnte der Bürgermeister kurz vor Weihnachten 2017 einen großen Erfolg verbuchen. Denn die VG Hermeskeil hat seitdem den ersten genehmigten Flächennutzungsplan im Kreis Trier-Saarburg, der die für die Errichtung neuer Räder ausgewiesenen Areale verbindlich ausweist.

Bemerkenswert dabei. und ein Unterschied zum Beispiel zur Situation in der VG Birkenfeld: Zwar gab es auch in der VG Hermeskeil eine Bürgerinitiative mit dem Namen „Rettet den Hochwald“, die Kritik am Windkraftkurs übte, im VG-Rat prägten allerdings fast immer einstimmige Entscheidungen das Bild bei diesem Thema. ax