Bauboom unter Abt Konrad

Marienstatt

Der Klosterarchivar Jörg Ditscheid stellte den Mitgliedern des Forum Marienstatt das Leben und Werk von Abt Konrad Kolb. vor. Kolb war von 1898 bis 1918 Abt der Zisterzienserabtei an der Nister. Sein Todestag jährt sich nun zum 100. Mal. In der Nachfolge von Dominikus Willi, der in Limburg zum Bischof geweiht wurde, war Konrad der zweite Abt nach der Wiederbesiedlung des Klosters Marienstatt im Jahre 1888. Dominikus Willi kannte Konrad Kolb aus der Zisterzienserabtei in der Mehrerau am Bodensee. Er war sein Wunschkandidat, denn die Mitbrüder in Marienstatt waren seiner Ansicht nach noch zu jung und unerfahren für die Leitung.