Bassenheims Frauen verlieren 24:28 gegen HSV Püttlingen

Die Oberliga-Handballerinnen des TV Bassenheim kommen einfach nicht in Fahrt, mit der 24:28 (15:21)-Heimniederlage gegen den HSV Püttlingen ist der Saisonstart bei jetzt 2:6 Punkten endgültig missglückt. Dabei hatte das diesmal von Co-Trainerin Jessica Gerlach betreute Bassenheimer Team in der Karmelenberghalle den besseren Start erwischt und führte nach knapp 24 Minuten schon mit 12:7. Zur Pause lag Bassenheim noch mit 15:12 vorn, in der 44.

Minute stand es dann 17:18. Püttlingen setzte sich anschließend über 23:18 (52.) bis zum 26:21 (58.) entscheidend ab. Beste Torschützinnen beim TV Bassenheim waren Nicole Hommen (6) und Angelina Richter ...

