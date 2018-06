Barbara Zschernack: Nur Eltern, die hinschauen, kriegen auch etwas mit

Barbara Zschernack, Mitarbeiterin des Idar-Obersteiner Notrufs, betont: „Aus Sicht der Fachstelle möchte ich zuerst klarstellen, dass das Thema sexueller Missbrauch und auch andere Formen von (sexualisierter) Gewalt gegen Kinder oder Frauen etwas ist, was alle in unserer Gesellschaft angeht.“

Von daher sei der Appell der betroffenen Mutter absolut richtig und richtungsweisend: „Denn nur Eltern, die hinschauen, kriegen auch etwas mit. Voraussetzung ist natürlich auch eine gute, vertrauensvolle Verbindung zu den Kindern, damit diese sich auch bei ambivalenten Gefühlen oder Schweigegeboten mitteilen können.

Eine weitere Voraussetzung sind Informationen zu der Thematik.“ Dazu zählen: die Dynamik von Machtmissbrauch (Machtgefälle), Wissen um die wichtigsten Tätergruppen, nämlich zuerst nahe Verwandte oder Bekannte wie Nachbarn oder eben die „Internet-Bekanntschaft“, Täterstrategien (zum Beispiel Austesten von Grenzen, Grenzüberschreitungen, Geheimhaltung etc).

Gerade in Kitas und in der Schule gibt es, ergänzend zum Elternhaus, Möglichkeiten, Kinder in ihrer Wahrnehmung, ihren Grenzen, ihren Bedürfnissen und ihrem Selbstwert zu bestärken. Ein Beispiel: die Initiative „Trau dich“, die im Juni in Idar-Oberstein mit einem Theaterstück und Elternabenden zum Thema sexueller Missbrauch stattfindet. vm