Bad Breisiger Kurpark wird illuminiert

Beim Brunnenfest in Bad Breisig ist diesen Samstag „Showtime“ angesagt: Auf dem Festplatz wird ab 20 Uhr bis in die Nacht hinein die Coverband ABBA-Review den Kurpark in einen Tanzpalast verwandeln. In der internationalen ABBA-Tribute-Erfolgsproduktion sind Musiker aus Schweden, England, Malaysia und Deutschland vertreten. Sie bieten eine eigenständige Show mit gebührendem Respekt vor dem Original. Für das leibliche Wohl wird von der Karnevalsgesellschaft und deren Partnern gesorgt.

Ein weiterer Höhepunkt an diesem Samstagabend ist die Illumination des Kurparks mit Lichtobjekten. Sobald die Dämmerung einsetzt, wird sich der Kurpark den Besuchern in einer einmaligen Lichteratmosphäre präsentieren. Eigens für ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.