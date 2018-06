Autohaus Laub verbindet den Saisonstart mit einer Typisierungsaktion für Spender

Zum Saisonstart 2018 bei der Jochen Laub GmbH in Idar-Oberstein an diesem Wochenende werden nicht nur Autos und Motorräder zu sehen sein. Patrick Edinger, Filialleiter des Autohauses, will auch konkrete Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke leisten und ruft zusammen mit der Stefan-Morsch-Stiftung zur Aktion „Lass dich typisieren – werde Stammzellspender“ auf.

Filialleiter Patrick Edinger freut sich auf die Saisoneröffnung am Wochenende.

Foto: Stefan Morsch-Stiftung

Am Samstag, 17. März, von 12 bis 18 Uhr kann sich jeder gesunde Erwachsene unter 40 Jahren im Autohaus in der John-F.-Kennedy-Straße 12 im Idar-Obersteiner Gewerbepark Nahetal als potenzieller Stammzellspender kostenlos registrieren lassen. In Spenderdateien wie der weltweit vernetzten Stefan-Morsch-Stiftung sind derzeit mehr als 32 Millionen Menschen registriert. Trotzdem ist es oft noch ein Glücksfall, wenn sich ein passender Spender findet. Edinger will dem Glück durch diesen Aufruf auf die Sprünge helfen: „Mit jedem neu gewonnenen Spender erhöht sich die Chance, dass einem an Leukämie erkrankten Menschen geholfen werden kann.“ Weitere Infos unter der gebührenfreien Hotline 0800/766 77 24 oder per Mail an info@stefan-morsch-stiftung.de

Am Samstag wird auch Sänger Menderes im Autohaus Laub erwartet, zwischen 15 und 18 Uhr wird der „RTL-Dschungelkönig“ und mehrfache DSDS-Teilnehmer zum Meet-and-greet mit Fotoshooting und Autogrammstunde da sein. vm