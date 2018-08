Autofahrer aufgepasst: Konrad-Adenauer-Allee wird gesperrt

Wer das Fest der 1000 Lichter mit dem Auto besucht, muss sich auf eine Sperrung am Samstag einstellen. Darauf weist Stadtpressesprecher Christoph Maurer auf RZ-Anfrage hin. Am Samstag wird die Konrad-Adenauer-Allee vom Hindenburgwall bis zur Kölner Straße zwischen 18 und 6 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Ein Park & Ride-Angebot ist nicht vorgesehen. Die Erfahrung zeige, so Maurer, dass die vorhandenen Parkplatzkapazitäten (unter anderem am Güterbahnhof, in der Friedrichstraße, im Parkhaus Stadtgraben, am Runden Turm und am Kurfürstendamm) ...