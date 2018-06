Ausstellung "Vielfalt" im Roentgen-Museum

Pünktlich zum 25-jährigen Bestehen des Roentgen-Museums wird am Sonntag, 22. April, um 11.30 Uhr die Jahresausstellung der Gruppe 93 unter dem Titel „Vielfalt“ eröffnet. Die Einführungsrede übernimmt die Kunstkennerin Charlotte Fichtl-Hilgers. Die Veranstaltung wird von András Orbán am Klavier und von Viktória Nyulász mit Querflöte musikalisch umrahmt.

Begleitend zur Ausstellung findet am Sonntag, 6. Mai, um 15 Uhr eine Führung durch die Ausstellung mit Dr. Michaela Jordan statt. Am Sonntag, 13. Mai, können Interessierte ab 14 Uhr die Künstler bei der Arbeit beobachten, bevor um 15.30 Uhr eine Lesung mit Franz K. von Stockert beginnt. Die Finissage zur Ausstellung findet am Sonntag, 3. Juni, um 15 Uhr statt und wird musikalisch vom Gitarrenduo Klaus und Frank Krumscheid begleitet.