Ausstellung: Ingrid Schwans Puppen und Puppenhäuser von Cornelia Wiese

Unter dem Titel „Künstlerpuppen, Puppenhäuser – eine Kunst für sich!“ sind Ingrid Schwans Porzellanpuppen ab heute in einer Sonderausstellung im „4 Fachwerk-Mittendrin-Museum“ Freudenberg zu sehen – zusammen mit den Puppenhäusern von Cornelia Wiese, die zufällig direkt gegenüber von Schwans wohnt. Wiese entwickelte eine Sammelleidenschaft für all die Utensilien, die der kleinen, nachgebauten Welt den Charme bestimmter Einrichtungsstile geben. Die Ausstellung im ehrenamtlich geführten Museum in der Freudenberger Altstadt ist bis zum 7.

Oktober zu sehen: mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr (Eintritt 3 Euro). Sonderführungen auf Anfrage bei Dr. Ingrid Leopold, 02734 1598, Mail: ingridleopold@t-online.de. sel

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.