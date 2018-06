Ausschuss diskutiert über Umzug der Tourist-Info

Damit das geplante Bierhaus überhaupt ins Alte Rathaus einziehen kann, muss vorher die Tourist-Info an einen neuen Standort umziehen. Dazu hat die Stadtverwaltung nun konkrete Pläne und beziffert die Kosten, die durch den Umzug entstehen. Das Thema steht heute auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses.

Neuer Standort der Tourist-Info soll demnach das Godalming-Haus am oberen Marktplatz werden. Das schlägt die Verwaltung den städtischen Gremien vor. Die endgültige Entscheidung in dieser Sache muss der Stadtrat fällen. Das Votum des Haupt- und Finanzausschusses gilt dabei als Beschlussempfehlung. In der Vorlage zur Ausschusssitzung nennt die Verwaltung darüber hinaus auch die finanziellen Auswirkungen des Umzugs, der mit Gesamtkosten von 55 000 Euro veranschlagt wird.