Auf und hinter den Bühnenbrettern bei der „Märchenstube“ von Studio 61 im KiR in Rheinböllen bei den Aufführungen „Drachen und Ritter“ wirkten mit: Zauberer Magnus (Paul May); Kunibert (Martin Scheffler); Kunigunde/Drache (Gudrun Tex), Ritterfürst/Drache Dragomir (Dieter Diether); Räuber (Patrick Winkel); König (Mika Scarbata). Spielleitung: Ingo Lang; Souffleuse: Sylvia Müller-Arnhold; Vorhang, Inspizient und Organisation: Patrick Winkel; Werbung: Ingo Lang und Martin Scheffler; Kostüme und Maske: Christine Scheffler und Ute May; Bühnenbau und Licht: Björn Scarbata; Ton: Frank Schneider; Musik: Jürgen Thelen.

ddi

